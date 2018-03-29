يديعوت: لهذه الأسباب فشلت "إسرائيل" في منع الشبان من التسلل

قال كاتب "اسرائيلي"، اليوم الخميس، إن تكرار عمليات تسلل الشبان الفلسطينيين من قطاع غزة لداخل الخط الفاصل وانسحاب بعضهم بسلام، تعود لعدة أسباب توضح فشل المنظومة العسكرية الإسرائيلية، التي بدأت تطفو على السطح خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح الكاتب يوسي يهوشع في مقال نشرته "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "الجيش الإسرائيلي يشرح بأن المشكلة الأساسية تكمن في أن الجدار حول غزة قديم، ويحتاج إلى إعادة ترميم بعد استكمال العائق التحت أرضي على طول حدود قطاع غزة والتي تبلغ 65 كيلو مترا".

وأشار يهوشع، إلى أن "الجيش سيعمل في الجدار الجديد أن يكون أعلى بكثير من الحالي، ومزود بوسائل تكنولوجية متطورة تجعل من الصعب تكرار حوادث التسلل مستقبلا".

واستدرك بالقول: "لكن لا يمكن القبول بهذه الذرائع، لا سيما بعد الإخفاقات الإسرائيلية التي انكشفت في الحوادث الأخيرة"..

ونوه الكاتب، إلى "اعتراف رئيس الأركان الإسرائيلي غادي آيزنكوت، بأن الأحداث الأخيرة على الجدار تضمنت مواضع خلل"، مشددا على أن هذه "الحوادث خطيرة على نحو خاص في ضوء الاستعدادات في الجيش الإسرائيلي للمسيرات الفلسطينية".