مؤشر القدس يغلق تداولات اليوم بإنخفاض

سجل مؤشر القدس في نهاية جلسة التداول، اليوم الخميس، (565.57) منخفضاً (0.86) نقطة، بواقع (0.15%) عن إغلاق الجلسة السابقة.

وتم تداول (33,300,304) سهم بقيمة إجمالية بلغت (74,410,396.049) دولار أميركي، نفذت من خلال (265) عقد.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (17) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (3) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(8) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبالنسبة للشركات الخمسة الأوائل الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الشركة الفلسطينية للاستثمار والإنماء (PID) بنسبة 4.55%، والبنك الوطنيTNB بنسبة 4.00%، و PADICO بنسبة 3.65%.

أما الشركات الخمسة الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الفلسطينية للكهرباء بنسبة 7.19%، والمجموعة الاهلية للتأمين بنسبة 6.90%، و PRICO بنسبة 4.08%، ومطاحن القمح الذهبي بنسبة 2.30%، والبنك الإسلامي الفلسطيني بنسبة 2.22%.