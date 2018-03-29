5 إصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

أصيب خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال، شرق قطاع غزة، مساء اليوم الخميس.

وقالت شهود عيان، إن مواطنين 4 شبان قرب المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة، فيما أصيب الخامس شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع.

ونقلت الطواقم الطبية المواطنين المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل متقطع منذ صباح اليوم، صوب تجمعات للمواطنين شرق مدينة غزة ومحافظة خانيونس على حدود القطاع.

يأتي ذلك تزامنا مع استعداد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومناطق الوطن للخروج في مسيرات العودة الكبرى التي ستنطلق غداً الجمعة.