أسرى الجهاد يدعون إلى أوسع مشاركة فاعلة في "مسيرة العودة"

دعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجدهم للنفير العام والمشاركة الشعبية الواسعة والصادقة والفاعلة والحقيقية في مسيرة العودة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: عن هذه مسيرة بفكرها وشكلها وزمانها؛ استطاعت منذ اللحظة الأولى التي فيها تولدت فكرتها؛ إرباك كل حسابات العدو، الذي بدا عليه الخوف والقلق والذعر من مشهد يوم الزحف إلى حدود فلسطين المحتلة في العام 1948 مع القطاع الحبيب.

وأضافت: نتوجه إليكم اليوم وأنتم تدهشون العالم بكل جولة التحام مع العدو، وفي كل محطة مقاومة ضد المحتلين الغزاة بمخزون وأدوات جهادية؛ وطرق المقاومة المبتكرة والرائدة وغير التقليدية وفي القلب منها: مسيرة العودة المليونية المزمعة يوم غد الجمعة.

ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة الفاعل بمسيرة العودة شرق قطاع غزة يوم غد الجمعة بعد نصبهم الخيام على طول الشريط الحدودي.