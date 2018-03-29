نتنياهو يطالب وزراءه بعدم التصريح حول مسيرة العودة

طالب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو وزراء حكومته بعدم التصريح في وسائل الاعلام حول مسيرات العودة الفلسطينية، المزمع تنظيمها يوم غدٍ الجمعة في كافة المناطق الحدودية لقطاع غزة.

و وفقاً لوسائل الاعلام العبرية، فإن نتانياهو أجرى مساء اليوم الخميس سلسلة من المشاورات الأمنية مع قادة أذرع جيشه، للوقوف على آخر الاستعدادات لمواجهة مسيرات العودة.

و وفقاً لموقع "والا" العبري، فقد هاتف نتنياهو كلا من رئيس جهاز الامن العام (الشاباك) ورئيس مجلس الأمن القومي للوقوف على مدى استعدادهم لمواجهة المسيرات واستمع منهم عن آخر المعلومات المتوفرة بهذا الخصوص.