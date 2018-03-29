الحية لمراسلنا: تهديدات الاحتلال لا تخيفنا و"مسيرة العودة" تحمل رسالة للعالم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية أن "مسيرة العودة" تعبير حقيقي عن تمسك شعبنا الفلسطيني واصراره على العودة إلى الأراضي التي هجروا منها قسراً، متوقعاً أن يسير يوم غدٍ الجمعة (مسيرة العودة) بشكل جيد، وكما هو مخطط له.

وقال الحية في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم" إن شعبنا الفلسطيني متجذر بارضه، وسيعود إليها مهما طال الزمن أم قصر، مضيفاً ان الاحتلال الاسرائيلي سيرى غدا زحفاً جماهيرياً كبيراً على الحدود الشرقية للقطاع.

وأوضح أن الرسالة الكبرى للمسيرة موجهة إلى العالم أجمع مفادها "ان شعبنا الفلسطيني مصمم على العودة، ولن يقبل بديلاً عن وطنه".

وعن التهديدات الإسرائيلي حيال المسيرة واستهداف قيادات فلسطينية، قال "ليهدد الاحتلال ما يشاء، تهديداته لن تخيف أطفالنا فما بالكم في رجالنا ونساءنا وشيوخنا (..) شعبنا شعب عظيم لا تخفيه التهديدات.

وهددت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، على لسان عدد من قادتها الأمنيين والعكسريين، باستهداف قادة حركة "حماس" وعلى رأسهم رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، في حال حدوث أي تصعيد في الجبهة الجنوبية.

ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للقيام بمسيرة العودة شرق قطاع غزة يوم غد الجمعة بعد نصبهم الخيام على طول الشريط الحدودي، وفي الوقت ذاته تخشى سلطات الاحتلال من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع انطلاق مسيرة العودة من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة عام 48، حيث قرر جيش الاحتلال نشر عدة كتائب وعشرات القناصة بهدف منع المحتجين الفلسطينيين من اختراق السياج الأمني.



