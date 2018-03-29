اللجنة الوطنية لمسيرة العودة: هدفنا الأول والأخير هو حق العودة

أعلنت اللجنة الوطنية لمسيرة العودة، عن الانتهاء من كافة التحضيرات والاستعدادات لانطلاق المسيرات الشعبية السلمية على امتداد السلك الزائل شرق وشمال قطاع غزة .

ودعت اللجنة في مؤتمر صحفي لها، عصر اليوم، جماهير شعبنا رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً ، شباباً وشيوخاً للخروج الحاشد والمشاركة الفاعلة في هذه المسيرات، مشيرا إلى أن صلاة الجمعة ستكون في الأماكن المشار إليها، والتجمع في كافة الميادين المحددة من قبل الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار حسب التالي:

- محافظة شمال قطاع غزة: منطقة أبو صفية شمال المقبرة.

- محافظة غزة: المنطقة الصناعية (ملكة).

- محافظة الوسطى: شرق مخيم البريج.

- محافظة خانيونس: شرق خزاعة، بجوار أرض النجار.

- محافظة رفح: شرق رفح خلف البرج الأحمر، أرض أبو فتلة.

كما دعت جماهير شعبنا في مناطق اللجوء والشتات إلى دعم واسناد مسيرات العودة وتسيير المظاهرات والوصول إلى المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة حيثما أمكن ذلك.

وناشدت اللجنة الوطنية، جماهير أمتنا وكل أحرار العالم لمساندة مسيرات العودة وتنظيم الفعاليات المختلفة لدعم شعبنا وإسناد حقه في العودة لأرضه.

وفيما يلي نص المؤتمر الصحفي :

أفقٌ فلسطينيٌ جديد يقتحمه العنقاء الفلسطيني نحو وعدٍ سماويٍ مكتوب، وحق أرضيّ مكفول، نحو برتقال مسلوب وحقول مأسورة نحو غدنا المحتوم.

لقد تخطى الخلاف الفلسطيني، وصوّب هدفه من جديد، إن مشكلتنا ليست داخلية، والانقسام والحصار مشروع إسرائيلي بامتياز؛ نتجاوزه اليوم ونصوّب أعيننا نحو الوطن.

إن من اقتلعنا من أرضنا هو الاحتلال الإسرائيلي وهو من شردنا، ودنّس قدسنا، وإن من يحاصر قطاع غزة هو الاحتلال الإسرائيلي ، وهو الذي أغلق سماءنا وبحرنا ومعابرنا ، وهو الذي سلب أموالنا وجوّع أطفالنا ومنع عنهم الدواء والحليب وحرم مرضانا من حق العلاج.

إن بوصلتنا هي نحو عودتنا إلى أرضنا، التي أقيمت عليها زورًا وبهتانًا "إسرائيل". إن هذا الهدف هو الأول والأخير، وهو السبيل إلى تحقيق المصير. هو حق العودة من حيث طردنا، هو الصدر العاري من جديد، هو صدر محمد الدرة وإيمان حجو وميشيل خوري وعهد التميمي.

يا جماهير شعبنا .. يا كل الشعوب الحرة..

غدًا ستشرع الأكف وتنطلق الأقدام في مسيرة العودة، ولا عودة عن العودة، هي المسيرة والانتفاضة، وهي اقتراب الوعد، العودة التي سمع بها العدو اللص؛ فبدأ يولول كيف سيخرج من هذا المأزق الجديد، لقد فكّر وقدّر، فقتل كيف قدّر، ظن أننا نبحث عن الطعام الذي سرقه من أفواهنا! لقد جئنا لنقول له كلمة واحدة "ارحل، ارحل، ارحل عن برتقالنا، ارحل من أرضنا وعن ديارنا، هذه الأرض لنا وهذه السماء لنا وهذه الجبال لنا وهذه القدس لنا، سنمضي من غزة إلى أم الرشاش، ومن غزة إلى رأس الناقورة، سنخرج لك من بين كل حبات تراب الأرض التي تعرفنا ونعرفها، سنأتيك من بين السهول التي طرأتَ عليها، والتي ستحضننا من بعد غياب.

غدًا سنعانق الكرمل الذي سيلفظ الاحتلال ، وسنقبّل تراب المجدل التي ستزول قدمه فيها، ونصلي في قدسنا التي تأبى إلا أن تكون عربية إسلامية ، خذ حصتك من دمنا وانصرف أيها الاحتلال البغيض ، فليس لك في هذه الأرض مقام، عودوا من حيث أتيتم وسنعود نحن إلى حيث طردنا".

يا جماهير شعبنا يا كل أبناء أمتنا ويا كل أحرار العالم..

ونحن في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، إذ نعلن عن الانتهاء من كافة التحضيرات والاستعدادات لانطلاق المسيرات الشعبية السلمية على امتداد السلك الزائل شرق وشمال قطاع غزة ، فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً: ندعو جماهير شعبنا رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً ، شباباً وشيوخاً للخروج الحاشد والمشاركة الفاعلة في هذه المسيرات، والتجمع في كافة الميادين المحددة من قبل الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار حسب التالي:

- محافظة شمال قطاع غزة: منطقة أبو صفية شمال المقبرة.

- محافظة غزة: المنطقة الصناعية (ملكة).

- محافظة الوسطى: شرق مخيم البريج.

- محافظة خانيونس: شرق خزاعة، بجوار أرض النجار.

- محافظة رفح: شرق رفح خلف البرج الأحمر، أرض أبو فتلة.

مع العلم بأن صلاة الجمعة ستؤدى في كافة الميادين المشار إليها.

ثانياً: ندعو جماهير شعبنا في القدس والضفة الفلسطينية والأرض المحتلة عام 48 لإعلان يوم غدٍ الجمعة جمعة غضب في ذكرى يوم الأرض الخالد والتظاهر في الساحات والميادين وعند نقاط التماس ومحاصرة المستوطنات والطرق الالتفافية.

ثالثاً: ندعو جماهير شعبنا في مناطق اللجوء والشتات إلى دعم واسناد مسيرات العودة وتسيير المظاهرات والوصول إلى المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة حيثما أمكن ذلك.

رابعاً: نناشد جماهير أمتنا وكل أحرار العالم لمساندة مسيرات العودة وتنظيم الفعاليات المختلفة لدعم شعبنا وإسناد حقه في العودة لأرضه.

خامساً: إن هذه المسيرات ليست ثورة جياع كما يحاول الاحتلال تصويرها، بل هي مواصلة لثورة الشعب الفلسطيني وانتفاضاته المتعاقبة ضد الاحتلال ، ورفض وجوده الباطل وسياساته الإرهابية.

سادساً: إننا نؤكد على الطابع الشعبي والسلمي لهذه المسيرات التي يشارك فيها الشعب الفلسطيني الأعزل بكل أطيافه وتياراته السياسية، إننا متمسكون بسلمية هذه المسيرات الشعبية ، ونحمل الاحتلال مسؤولية أي محاولة للعبث بسلميتها عبر أي محاولة للمساس بهذه المسيرات والمشاركين فيها ، وإننا ندعو جماهير شعبنا لاتخاذ كافة إجراءات السلامة ، فرسالة هذه المسيرة رسالة حضارية تعبر عن قيمة الحياة في وعي شعبنا وتمسكه بحقه في الحرية والكرامة الإنسانية التي كفلتها كل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

سابعاً: نطالب المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية والقانونية لمراقبة ورصد اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته التي تصاعدت وتيرتها وفضحتها تهديدات قادته وجنرالات جيشه المجرم.

ثامناً: يوم الثلاثين من مارس هو يوم انطلاقة هذه المسيرات التي ستستمر بإذن الله ، حتى تحقيق أهدف شعبنا بالعودة والحرية وتقرير المصير. وهنا نؤكد على بقاء المخيمات في أماكنها ومواصلة الفعاليات المختلفة والمسيرات.

تاسعاً: نؤكد على التزام المشاركين في هذه المسيرات بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ، والانضباط بكافة الضوابط والمحددات الصادرة عن لجان المسيرات المتواجدة في الميادين كافة.

ختاماً: نتوجه بالتحية لكل أبناء شعبنا داخل فلسطين المحتلة وفي مناطق اللجوء والشتات ، ونؤكد على أهمية الوحدة التي تتحقق اليوم بهذا الاجماع الوطني في مسيرات العودة ، التحية لأرواح الشهداء الأكرمين ، التحية للأسرى الأبطال ، التحية للجرحى البواسل. التحية لعوائل الشهداء والأسرى جميعاً.

وإننا حتماً بإذن الله لعائدون

الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار

فلسطين 29 مارس 2018م