ليبرمان: الوضع مع غزة ليس سهلاً بوجد حماس والجهاد الاسلامي

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان: "إن جيش الحرب يستعد لكافة السيناريوهات مع قطاع غزة وندرك جيداً أن الوضع مع غزة ليس سهلاً خاصة مع وجود حركتي حماس والجهاد الإسلامي".

وأشار ليبرمان لصحيفة يديعوت أحرينوت العبرية، مساء الخميس إلى أن جيش الاحتلال نشر مئات القناصة على حدود قطاع غزة في إطار الاستعداد للمسيرة المنتظرة يوم الجمعة، مؤكداً أن أي شخص يحاول المساس بأمن "إسرائيل" سيتعرض للاستهداف المباشر.

واعترف ليبرمان قيام جيش الاحتلال بتهديد شركات النقل والمواصلات في قطاع غزة من نقل الفلسطينيين من داخل المدن إلى الحدود الشرقية، خشية من اندلاع مواجهات مع قوات الجيش.

وزعم، أن لا نية لدى الاحتلال "الإسرائيلي" لاحتلال قطاع غزة قائلاً: "سنعمل كل ما بوسعنا حتى لا يتدهور الوضع مع القطاع لأن تدهور الأوضاع ليس سهلاً مع وجود حماس والجهاد الإسلامي".

ورداً على تسلل عدد من الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام48 قال ليبرمان: "حدث خلل؛ ولكن لا يجب تحويل هذا الخلل إلى كارثة".

وحول اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، اكتفى ليبرمان بالقول: "كل شيء بوقته" ويذكر أن ليبرمان هدد باغتيال هنية بعد 24 ساعة من توليه منصب وزير الحرب وذلك قبل نحو عامين.