محكمة الاحتلال تسجن 3 مستوطنين نفذوا هجمات ضد الفلسطينيين

أصدرت محكمة اللد المركزية، اليوم الخميس، أحكاما متفاوتة بالسجن ضد ثلاثة مستوطنين نفذوا هجمات وصفت بـ "جرائم الكراهية والعنصرية" ضد الفلسطينيين.

وحسب القناة العبرية العاشرة، فإنه لأول مرة وجه القضاء تهمة لأحد المستوطنين بالانضمام لمنظمة يهودية إرهابية بعد أن شارك في إحراق منزل تقطن به عائلة فلسطينية في قرية المزرعية القبلية قرب رام الله، وكذلك إلقاء قنبلة غاز على عائلة أثناء نومها داخل منزلها في قرية بيتلو.

وأشارت القناة، إلى أنه تم الحكم بالسجن خمسة سنوات على المدان بالانضمام لمنظمة إرهابية يهودية، فيما حكم آخر بالسجن أربعة سنوات ونصف وهو جندي إسرائيلي، بينما حكم على الثالث 32 شهرا.

وذكرت أنه تم تغريم المستوطنين الثلاثة تعويضات مالية وصلت إلى 50 ألف شيكل .

واعترف الثلاثة خلال اعتقالهم أنهم نفذوا سلسلة جرائم ضد الفلسطينيين من عام 2009 إلى عام 2015، شملت إحراق مباني ومركبات للفلسطينيين وكتابة شعارات عنصرية وغيرها.