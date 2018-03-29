طلبة غزة يحيون ذكرى يوم الأرض

أحيا طلبة من مختلف مدارس قطاع غزة، اليوم الخميس، ذكرى يوم الأرض بغناء نشيد "موطني"، خلال الاحتفال المركزي الذي نظمته جمعية الثقافة والفكر الحر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وقالت مدير عام الجمعية مريم زقوت "نشد طلبتنا في كل مدارس القطاع "موطني" في ذكرى يوم الأرض، ليعبروا للعالم بصوتهم عن مدى تمسكهم بأرضهم ورفضهم للظلم والقهر والحصار الذي يعيشه شعبنا بسبب الاحتلال".

وأضافت إن هذا المهرجان يمثل ضغطا ورسالة إلى العالم وللأمم المتحدة، وآن الأوان للاعتراف بالشعب الفلسطيني الذي يطمح بوطن عادل، وانه مهما حاول الاحتلال محو الخارطة من ذاكرة وعقول أطفالنا فإنه لن ينجح ابدا في مخططاته.

وطالب الأطفال في ندائهم المجتمع الدولي والمؤسسات والحقوقية بضرورة العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الذي سلبهم كافة حقوقهم والوقوف أمام مسؤولياته وتطبيق كافة القرارات الدولية لإنهاء الحصار.