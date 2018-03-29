خريشة يدعو لنقل تجربة "مسيرة العودة" للضفة الغربية

دعا حسن خريشة؛ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الفصائل والقوى السياسية في الضفة الغربية لنقل تجربة قطاع غزة للضفة؛ عبر مسيرات العودة التي ستنطلق غدًا الجمعة بمناسبة يوم الأرض.

وشدد خريشة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على ضرورة "تعميم التجربة الفريدة في المقاومة الشعبية بقطاع غزة، ونقلها للضفة الغربية، للخروج بمسيرات حاشدة بالآلاف في الضفة".

وقال إن ذلك ضروري لأن "الضفة الغربية دائرة الصراع الأساسية والمباشرة مع الاحتلال"، مطالبًا "بعدم الاكتفاء بفعاليات موسمية يتم تكرارها كل عام".

واعتبر البرلماني الفلسطيني أن مسيرات العودة "ستشكل نموذجا جديدا، لم يعتد الاحتلال عليه في التعامل مع قطاع غزة خلال مواجهاته التي كانت دومًا عبر اشتباك عسكري، وقصف بالطائرات".

واعتبر أن تلك المسيرات "خطوة بالاتجاه الصحيح، حيث أنه لأول مرة بعد 70 عامًا سيخرج الشعب الفلسطيني بفعالية وطنية يرفع فيها العلم الفلسطيني فقط للمطالبة بحق العودة المقدس".

ورأى خريشة أن الفعالية الوطنية (مسيرة العودة) التي تنظم في ظل الحديث عن "صفقة القرن"، بمثابة "توجيه ضربة كبيرة لكل المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية".