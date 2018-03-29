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نيابة البيرة تواصل التحقيق في قضية العثور على جثة فتاة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:05 - 29 مارس 2018
تعبيرية تعبيرية
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 قالت النيابة العامة في مدينة رام الله، إن التحقيقات في قضية العثور على جثة فتاة (27 عاما)، في البيرة، ما زالت مستمرة.

وأكدت النيابة في بيان صحفي اليوم الخميس، أنها ستعلن عن النتائج فور الانتهاء من التحقيق، مشددة على ضرورة عدم التعامل ونشر أية أخبار أو منشورات تمس خصوصية الفتاة وعائلتها، ومن شأنها أن تؤجج الشارع العام، وكذلك لضرورات التحقيق في القضية.

وكانت النيابة العامة عثرت الاسبوع الماضي على جثة فتاة داخل شقة في عمارة بمدينة البيرة، وتم معاينة الجثة وصدر قرار من وكيل النيابة بإحالتها إلى الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثة.

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