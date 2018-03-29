فيديو جديد يوثق حرق شابيين غزيين لمعدات إسرائيلية شرق غزة

أظهر مقطع فيديو نشرته "قناة الجزيرة القطرية" مساء اليوم الخميس، إضرام شابين فلسطينيين النار بآلية ومعدات عسكرية "إسرائيلية" عقب تسللهما لموقع عسكري "إسرائيلي" شرق حي الشجاعية أمس الأربعاء.

وأظهر الفيديو تسلل الشبان بعد اختراق السياج الحدودي الفاصل شرق غزة، مشيًا على الأقدام وبدون أسلحة، وقاما بحرق آلية عسكرية وبرج مراقبة للاحتلال الإسرائيلي دون أن يكتشفا.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال قال في بيان له أمس إن شابين اجتازا حدود قطاع غزة الشرقية وأشعلا النار بمعدات هندسية ضد الجدار الأرضي هناك.

وأفاد بأن الشابين "تسللا عبر الجدار الحدودي قرب معبر كارني، عبر إحداث فجوة في الجدار، وأحرقوا معدات هندسية تعمل هناك على إقامة الجدار الأرضي".

وأشار إلى أن الفلسطينيين عادا إلى قطاع غزة دون أن يتم اعتقالهما.

يذكر أن عدد من الشبان الفلسطينيين نفذوا مؤخرًا عمليات تسلل داخل الأراضي المحتلة، وأحرقوا أجزاء من حفار إسرائيلي وسط قطاع غزة.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق للبدء يوم الجمعة في مسيرة العودة الكبرى، إذ تم نصب مئات الخيام على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة.