وفاة طالبة في أحد مدارس نابلس فجأة

لقيت اليوم الخميس، الطالبة هنادي بني فضل "17 عاماً" من بنات مدرسة عقربة الثانوية شرق نابلس.

وأكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور: أن الطالبة خلال توجهها للمدرسة وقعت مغشياً عليها والتوقعات تشير الى انها جلطة دماغية.

وأضاف: لم تكن الطالبة تعاني من أي أمراض والان نتواصل مع مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس لمتابعة الحالة عن كثب.

من جهته أكد مدير تربية جنوب نابلس أحمد صوالحة، أن حالة الوفاة طبيعية خلال توجه الطالبة للمدرسة، وقعت بالشارع العام، ولم يكن عندها اي مشاكل صحية سابقة.

وأضاف: تم تحويل الفتاة الى المستشفى للتعرف على سبب الوفاة.