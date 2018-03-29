الاحتلال يستعد لمواجهة "اختراق جماعي" لمئات الفلسطينيين

ذَكَر الإعلام العبري، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، قد وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع "مسيرة العودة" المزمع تنظيمها غدًا الجمعة بقطاع غزة بالقرب من السياج الأمني الفاصل.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس: أن جيش الاحتلال، عزز قواته على حدود غزة، وأعطى تعليمات لجنوده بفتح النار الحية على المتظاهرين لمنعهم من عبور السياج.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مصادر في الجيش قولها، إن قوات الجيش ستنجح منع الفلسطينيين في مسيرة العودة بغزة من عبور السياج الأمني على الحدود، ودخولهم الأراضي المحتلة عام 48.

وأفادت، بأن الجيش يستعد لمواجهة سيناريو اختراق جماعي لمئات الفلسطينيين من غزة للسياج الحدودي الفاصل، ودخولهم للأراضي الفلسطينية المحتلة 48.

وفي السياق، أوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الناطق باسم الجيش، هدد بالتعامل "القاسي" مع المتظاهرين الذين سيحاولون اختراق السياج الحدودي.

وشدد الناطق باسم جيش الاحتلال، وفق الصحيفة العبرية، على ضرورة منع وقوع تسلل أو اختراق للسياج الأمني. مبينة أن جيش الاحتلال سيقوم بنشر 100 قناص على طول الحدود مع غزة يوم الجمعة.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن ناطق باسم الجيش، قوله إن الجيش ضاعف عدد قواته على الحدود، استعدادًا لمسيرة العودة الكبرى.

وأضاف: "سنرد بقوة على أي محاولة اقتحام للجدار"، زاعمًا بأن الجناح العسكري لحركة حماس يقف خلف المظاهرات في غزة.

وصرّح وزير أمن الاحتلال الداخلي، جلعاد أردان، لإذاعة جيش الاحتلال، "لن نسمح لحماس بالإضرار بمواطنينا وسنحتفل بليلة سعيدة في عيد البيسح".

وتخشى سلطات الاحتلال من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الجمعة القادم، مع انطلاق مسيرة العودة من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة عام 48، حيث قرر جيش الاحتلال نشر عدة كتائب وعشرات القناصين بهدف منع المحتجين الفلسطينيين من اختراق السياج الأمني.