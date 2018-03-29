الاحتلال يطلق النار تجاه 3 شبان حاولوا الاقتراب من السياج الفاصل

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس، النار تجاه 3 شبان فلسطينيين حاولوا الاقتراب من السياج الفاصل.

وتشهد المناطق الحدودية توتراً عشية يوم مسيرة العودة الكبرى التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية لكسر الحصار، حيث هددت "إسرائيل" الفلسطينيين وكل من يقترب من السياج الحدودي.

وكان جيش الاحتلال قد زعم، أنه أحبط صباح الخميس، محاولة تسلل أخرى من قطاع غزة إلى الداخل المحتل بعد اعتقال فتيين فلسطينيين اجتازا السياج الأمني المحيط بجنوب القطاع.

وأوضح موقع "مكان" الإسرائيلي أنه أُلقي القبض على فلسطينيين بالقرب من مكان اجتيازهما وبحوزتهما قطاعتان وسكين.

يُشار إلى أن هذه المرة الرابعة خلال الأسبوع الجاري التي يتسلل فيها فلسطينيون من غزة إلى الداخل المحتل.