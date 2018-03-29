المانيا تنفي ابرام اتفاق قبل سنوات لإعطاء الاحتلال مقعداً في مجلس الأمن

رفضت المانيا أمس الأربعاء، ادعاءات بأنها انتهكت اتفاقا مفترضا يعود الى سنوات سابقة للسماح لدولة الاحتلال بالتقدم لشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي.

واتهم نشطاء موالون للاحتلال في الولايات المتحدة، برلين بعدم احترام اتفاق تم ابرامه قبل عشرين عاما عندما انضم الى مجموعة “دول اوروبا الغربية ودول اخرى” في الأمم المتحدة.

ويزعم الاتفاق ان المانيا تعهدت بالسماح للاحتلال بالترشح دون منافسة لواحد من المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن المخصصة للمجموعات الاقليمية، الا ان المانيا تنفي قطع وعد كهذا.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحافيين في نيويورك حيث كان يروج لترشح المانيا “لقد كان الحال دائما في الماضي بتعدد الترشيحات المختلفة”. واضاف “نحن لا نترشح ضد احد، نترشح فقط لشغل منصب في مجلس الأمن”.

ويتنافس الاحتلال والمانيا وبلجيكا على مقعدين خلال انتخابات في الجمعية العمومية في 8 حزيران/يونيو. وأشار ماس الى ان المانيا تسعى للحصول على مقعد غير دائم كل ثماني سنوات “لذا فإن هذا موضوع يمكن التعامل معه بطريقة عادية”.