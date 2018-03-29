تدمر 800 دونم من الحقول الزراعية شرق نابلس بسبب الرياح العاتية

تضررت مئات الدونمات الزراعية، اليوم الخميس، في منطقة فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى شرق نابلس، بفعل الرياح الشديدة.

وأوضح رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن توفيق حج محمد لـ(وفا)، أن مئات البيوت البلاستيكية المزروعة بالخضروات والتي تنتشر على مساحة 200 دونم تعرضت للتدمير بفعل الرياح، فيما تعرض قرابة 600 دونم أخرى من المزروعات للتدمير الجزئي؛ بفعل تلك الرياح.

وأشار حج محمد إلى أن تلك الأراضي يستفيد منها 150 عائلة بالقرية، مناشدا الجهات ذات العلاقة للتدخل العاجل والفوري للاطلاع عن كثب على الأضرار التي لحقت بالمزروعات وتعويض المزارعين