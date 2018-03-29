5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة "صوت الاسرى"، أن خمسة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير عبد الكريم راتب يونس عويس من مخيم جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

من مدينة بيت لحم/ الأسير محمد عيسى محمد معالي (41 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في السجون الصهيونية.

ومن مدينة نابلس/ الأسير باهر بركات صالح عشة (39 عامًا) المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عبد الله محمد محمود عبيد (30 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة رام الله/ الأسير محمد رفيق علي نخلة (33 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.