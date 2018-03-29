القبض على موظف سرق 400 ألف شيكل من الشركة التي يعمل بها

كشفت الشرطة الفلسطينية، ملابسات جريمة إساءة ائتمان حدثت داخل شركة لبيع السجائر في الخليل وألقت القبض على الفاعل.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تقدم بها مدير شركة لبيع السجائر تتعلق بفقدان مبالغ مالية من داخل الشركة تقدر بــ (400) ألف شيكل، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة".

وأضاف البيان بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه وتبين بأنه يعمل كمندوب للمبيعات داخل الشركة، حيث اعترف بقيامه ومنذ فترة طويلة بسحب كميات كبير من التبغ والسجائر من داخل الشركة وبيعها للمحالات التجارية والحصول على عائداتها لحسابه الخاص.

هذا وأوضح البيان بأن المباحث العامة قد تحصلت على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به، حيث عثر بداخل المنزل على كمية من السجائر ومبلغ 2000 دولار ومئات الشيكات التي تتضمن مبالغ مالية كبيرة حصل عليها من التجار، بناء على ذلك قامت الشرطة بالتحرز على المضبوطات وإبلاغ النيابة بذلك حسب الأصول.

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه.