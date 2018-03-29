الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات وتفتيش واسعة في الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر الخميس، 26 مواطناً خلال مداهمات واسعة في القدس ومناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في القدس وضواحيها، واعتقلت كلا من: علي محيسن، ومحمد عبد الرؤوف محمود، وبهاء كنعان، وأحمد أبو شمالة، ومحمد مجدي عطية، ومحمد زكريا عليان.

واعتقلت من نابلس أنس عاكف اشتية، ومحسن حسين عيسي بعد مداهمة منزليهما في بلدة سالم، كما جرى اعتقال الشاب محمد موسى مرعي من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، والشاب أوس محمود عجاوي من جنين، كما اعتقلت من الخليل يزن عطا الرجبي، ومالك قفيشة.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان لدى اقتحامها لمناطق متفرقة من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بينهم قيادي بحركة فتح وشاب يعاني من إعاقة عقلية.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال داهم قرية المزرعة الغربية شمال المدينة بالدوريات العسكرية واعتقل أمين سر حركة فتح في القرية ثائر شريتح، بعد اقتحام منزله والتحقيق مع ساكنيه.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل الشاب مصطفى صالح التميمي في قرية دير نظام غربا، مع أنه يعاني من إعاقة عقلية. كما اعتقل الاحتلال نوار بسام التميمي (16 عاما) في القرية واقتاده إلى جهة مجهولة.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الشاب عدي عبد الرزاق التميمي في قرية النبي صالح المجاورة، بعد أن أغلق المدخل الغربي واعتلى الجنود أسطح المنازل في القرية.