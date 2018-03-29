انخفاض ملموس على درجات الحرارة

شهدت معظم المناطق الفلسطينية هطولاً خفيفاً للأمطار منذ ساعات الفجر وذلك نتيجة لحالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة تقلبات كبيرة على الأجواء خلال الـ 72 ساعة القادمة حسب ما تشير إليه آخر تحديثات النماذج العددية.

وتشير الخرائط الجوية الى أن منخفضاً "خماسينياً" سيؤثر على البلاد في ساعات المساء والليل هذا اليوم، بالتزامن مع ارتفاع كبير على درجات الحرارة وهبات نشطة من الرياح، حيث يتوقع أن تتشكل دوامة قرب السواحل الجنوبية لتندفع نحوها الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية من سيناء وجنوب بلاد الشام بشكل حاد ونشط، دافعة معها كميات كبيرة من الرمال والغبار نحو أجواء المدن الفلسطينية خصوصاً جنوب البلاد.

وبالتزامن مع ذلك، ونتيجة للاضطراب الجوي يتوقع أن تسقط بعض الزخات الطينية الخفيفة في بعض المناطق بالإضافة الى فرصة لحدوث الرعد أحياناً، مع درجات حرارة مرتفعة وأجواء خماسينية مغبرة غير مريحة.

وتشير الخرائط الجوية الى أن كتلة هوائية باردة نسبياً ستؤثر على البلاد يومي الخميس والجمعة مع امتداد لمنخفض جوي ضعيف إلى متوسط الفعالية، لذلك يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة ابتداء من صباح وظهر الخميس، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار وتتركز على المناطق الشمالية والساحلية من البلاد وقد تكون مصحوبة بالرعد، وتستمر الفرصة حتى نهار الجمعة على فترات، وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في ساعات الليل خصوصاً في المرتفعات الجبلية بمشيئة الله.

ويتوقع أن تستقر الأجواء في مطلع الأسبوع القادم مع ارتفاع على درجات الحرارة، لتكون الاجواء ربيعية مستقرة بمشيئة الله تعالى.

وتشير الخرائط الجوية بعيدة المدى، الى أن الفرصة سانحة لتشكل حالات عدم استقرار جوي أخرى في نيسان المقبل بمشيئة الله تعالى.