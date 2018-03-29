مدرعة روسية حديثة تغوص في الماء

نشرت مجلة "فويني أوسفيدوميتيل" الروسية فيديو يظهر نزول مدرعة "بي تي آر-82" في الماء من زورق الإنزال "دينيس دافيدوف".

ونزلت العربة المدرعة، التابعة لمشاة البحرية الروسية في أسطول بحر البلطيق، من مقدمة الزورق وغاصت في الماء، ثم طفت على السطح متجهة إلى الشاطئ.

وسبق لمدير عام الشركة العسكرية الصناعية الروسية، ألكسندر كراتسوفيتسكي، أن أدلى عام 2017 بحديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية حيث قال إن "شركته قامت بتطوير مدرعة (بي تي آر-82) لتتكيف مع خوض المعارك في مختلف ظروف الطقس".

وأضاف قائلا إن "التموج الكبير يمكن أن يمنع العربة من رؤية الأهداف الواقعة على الشاطئ. لذلك جعلناها تسير تحت الماء ليعلو البيرسكوب (المئفاق أو منظار الأفق) على الأمواج".

يذكر أن مدرعة "بي تي آر-82" عبارة عن نموذج مطور لناقلة الأفراد المدرعة "بي تي آر-80". وتم تزويد العربة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ومحرك قوي وآلية حديثة لإدارة النيران. وقد تسلمها الجيش الروسي عام 2010.