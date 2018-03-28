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القوى الفلسطينية تغلق مساجدها الجمعة للرباط في الأقصى من الفجر

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 23:36 - 28 مارس 2018
المسجد الاقصى المبارك المسجد الاقصى المبارك
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أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة عن إغلاق مساجد البلدة كافة يوم الجمعة القادمة والتوجه للرباط في المسجد الأقصى المبارك من صلاة الفجر للتصدي للمستوطنين الذين يهددون بذبح قرابينهم على بواباته.

يشار إلى أن المستوطنين وفي سابقة يعتزمون ذبح القرابين على بوابات المسجد الأقصى في أعيادهم، وهو ماحذر منه الفلسطينيون، وأكدوا على رفضهم لهذه المحاولة الإسرائيلية.

يشار إلى أن مدينة القدس المحتلة تتعرض لسياسة تهويد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفشلت محاولاتهم في شهر تموز الماضي بفرض أمر واقع في المسجد الأقصى بنصب البوابات الالكترونية والكاميرات أمام صمود المقدسيين، وإجبارهم رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو للتراجع عن خطواته.

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