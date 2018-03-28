العلماء يحددون الأسباب الرئيسية للسرطان

أكدت الدراسات التي أجراها علماء مركز بحوث السرطان في بريطانيا، أن تجنب الإصابة بالسرطان أسهل بكثير من علاجه، إذا استطاع الشخص التحكم برغباته وعاداته ومراعاة نمط حياة صحي.

ويفيد موقع Eurekalert، بأن خبراء المركز صنفوا العوامل التي تساعد في ظهور الأمراض السرطانية بدرجة كبيرة مع أنها تخضع لتحكم الإنسان نفسه. واستنتج الخبراء أن السبب الأكثر انتشارا للإصابة بالسرطان هو تدخين السجائر بنسبة 17.7% بين الرجال، و12.4% بين النساء.

أما السبب الثاني الذي يخضع أيضا لتحكم الإنسان، فهو الوزن الزائد، والسبب الثالث هو تأثير الأشعة فوق البنفسجية للشمس. كما أن الأسباب التي حددها الخبراء ضمت الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، وتأثير الهواء الملوث وعدم تناول كمية كافية من الألياف.

ويرى الخبراء أن اتباع نمط حياة صحي لا يضمن عدم إصابة الشخص بالسرطان أبدا. بل يخفض جدا احتمال إصابته بالمرض. ويقول رئيس المركز هاربال كومار: "كل فرد منا يمكنه اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض خطر إصابته بهذا المرض".