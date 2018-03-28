السفير الأمريكي يحذر عباس.. "لدينا من سيملئ الفراغ مكانك"

أطلق مساء اليوم السفير الامريكي في تل ابيب ديفيد فرديمان تحذيرا لرئيس السلطة محمود عباس وقيادة السلطة الفلسطينية في رام الله، أنه إذا لم يستجب للمطلب الأمريكي بالجلوس على طاولة المفاوضات فإن هناك من سيملئ الفراغ مكانه وسيحل محله.

وقال فريدمان خلال مقابله لصحيفة "شفيعي" الاسرائيلية، إن الزمن لن يتوقف بسبب أبو مازن فان لم يعد للمفاوضات فانا متأكد بان هناك من يرغب بأن يحل ملحه، ورسالتنا واضحة فمن يريد العداء للمصالح الامريكية لا يمكن أن يستمر في الحصول على أموالها.

يشار إلى أن الرئيس عباس يرفض الوساطة الأمريكية في المفاوضات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل خلافاً للاتفاقات الموقعة.