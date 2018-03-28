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رغم سلمية مسيرة العودة على حدود غزة

جيش الاحتلال يدعو سكان المستوطنات لحمل السلاح لمساندته في حال فشله

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:33 - 28 مارس 2018
جيش الاحتلال جيش الاحتلال
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طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان المستوطنات في محيط غلاف غزة إلى حمل السلاح خشية من فشل الجيش في التصدي لمسيرة العودة يوم الجمعة القادم.

يشار إلى أن مسيرة العودة ستنطلق الجمعة على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة بشكل سلمي، للتأكيد على حق العودة أحد الثوابت الفلسطينية التي يحاول الاحتلال وبدعم أمريكي شطبه.

ووفقا للقناة الثانية فقد طالب الجيش جميع المستوطنين في مغلف غزة بحمل السلاح، إن فشلت القوات الحالية في صد المسيرة سيتم استعداء قوات أخرى لمساندة القوات الحالية.

وستعلن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح يوم الجمعة منطقة الحدود منطقة عسكرية.

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