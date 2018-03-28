الأردن يوافق على اعتماد السفير "الإسرائيلي" الجديد

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، موافقته على تعيين الحكومة "الإسرائيلية" لـ "أمير ويسبرود" سفيرا لها في عمّان، بعد شغور المنصب لمدة ستة أشهر.

جاء ذلك في رد مقتضب لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، على رسالة سابقة من الحكومة "الإسرائيلية" حول هوية السفير الجديد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية.

وبينّت الوزارة في ردها أن الموافقة جاءت "بعد أن أتمت حكومة الاحتلال جميع الإجراءات الدبلوماسية والإدارية المتبعة عادة في التعامل مع ترشيح الدول لسفرائها".

وأغلقت السفارة "الإسرائيلية" لدى الأردن في يوليو/ تموز 2017، بعد مقتل أردنييْن اثنين برصاص حارس أمن "إسرائيلي"، في إحدى الشقق التابعة للسفارة بالعاصمة عمان.

وكان الأردن قد سمح لمنفّذ اعتداء السفارة، وهو حارس أمن "إسرائيلي" يحمل صفة دبلوماسي، بمغادرة أراضيه إلى تل أبيب، وهو ما أثار غضبا واسعا في الأردن المرتبط بمعاهدة سلام مع "إسرائيل" منذ عام 1994.

ومنذ ذلك الوقت بقيت السفارة "الإسرائيلية" في عمان مغلقة.

وفي 20 يناير/ كانون ثاني الماضي، أعلن الأردن و"إسرائيل" التوصل إلى تسوية تشمل دفع الأخيرة تعويضات لذوي القتيلين الأردنيين، والتعهد بمتابعة الإجراءات القانونية ضد حارس الأمن "الإسرائيلي".

وسبق لويسبرود أن عمل في السفارة "الإسرائيلية" في عمّان بين عامي 2001 و2004.