العالول: مسيرة العودة أول محاولة لتنفيذ حق العودة

قال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول إن فعاليات "مسيرة العودة الكبرى" التي ستنطلق في الـ 30 من آذار/مارس الجاري، هي "أول محاولة لتنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحق العودة".

وأوضح العالول في تصريح صحفي الأربعاء، أن هذه المسيرة "سوف تشكل هاجسا للاحتلال، في ظل استعداداته للاحتفال بمرور سبعين عاما على تأسيس كيانه الغاصب فوق أرضنا"، وفق تعبيره.

كما أكد أن هذا التحرك "سيوصل رسالة واضحة لكافة الأطراف من قبل أبناء الشعب الفلسطيني؛ بأن الدولة الفلسطينية لن تكون باتجاه سيناء أو الأردن بل باتجاه الداخل الفلسطيني".

يذكر أن "مسيرة العودة الكبرى" -بحسب المنظمين لها- هي "مسيرة سلمية شعبية مليونية فلسطينية؛ ستنطلق من غزة والضفة الغربية والقدس والأردن ولبنان وسوريا ومصر باتجاه الأراضي التي تم تهجير الفلسطينيين منها عام 1948".

وتهدف المسيرة إلى "تنفيذ وتطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها تماشيا مع القرارات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين ومنها القرار 194".