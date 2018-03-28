نيمار يحدد شرطاً لاستمراره في باريس سان جيرمان

قالت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، سيحدد هوية مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم القادم كشرط من أجل استمراره في صفوف النادي.

ويستعد باريس سان جيرمان لإقالة مدربه أوناي إيمري، بعد نهاية الموسم الجاري، بعد توديع دوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد الإسباني.

وأكد موقع “سبورت”، أن نيمار، يشترط تولي الفرنسي زين الدين زيدان، مهمة الإدارة الفنية للفريق الباريسي، من أجل البقاء داخل أسوار الفريق الفرنسي، في الموسم القادم.

ووفق الموقع، فإن نيمار يتمنى العمل تحت قيادة زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني حاليا، ويعتبره الرجل القادر على قيادة الفريق الباريسي للتألق على الصعيد الأوروبي.

يشار إلى أن نيمار، يغيب عن الملاعب منذ مدة، بسبب الإصابة، ويتوقع عودته إلى الملاعب، قبل انطلاق بطولة كأس العالم، الصيف المقبل في روسيا.