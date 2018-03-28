داخلية غزة تعرض اعترافات متهمين بتفجير موكب الحمدالله

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن العملية الأمنية التي قامت بها الأجهزة في غزة أدت إلى التوصل لمطلوبين جدد من ذوي العلاقة بجريمة تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله، وتقدم في التحقيق.

وقال البزم في مؤتمر صحفي مساء اليوم، :" منذ اللحظة الأولى للجريمة دعونا لتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة لكننا لم نجد آذاناً صاغية.

وأضاف أن الوزارة في غزة أرسلت عدة تقارير حول العملية الإجرامية ومسار التحقيق لرئيس الحكومة وزير الداخلية، ولم نتلقّ منه أي رد أو تعليمات.

وأعرب استعداد الوزارة لإطلاع أي جهة معنية على مسار التحقيقات، وما توصلنا إليه من نتائج حتى اللحظة.

واستهجن البزم عدم تعاون شركتي الوطنية وجوال في الكشف عن المعلومات المتعلقة بهوية وبيانات أرقام الهواتف التي استخدمت في عملية التفجير، مما عقّد مسار التحقيق.