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ليبرمان: سنصدر قرار لاقتطاع رواتب الأسرى من أموال العائدات الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 18:44 - 28 مارس 2018
وزير الحرب الإسرائيلي افغدور ليبرمان وزير الحرب الإسرائيلي افغدور ليبرمان
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أعلن وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أن حكومته تعمل على اصدار قرار سريع لاستقطاع رواتب الأسرى من أموال العائدات الفلسطينية، رداً على ما نشرته صحيفة يديعوت احرونوت العبرية بأن رئيس السلطة عاد لدفع اموال للأسرى الفلسطينيين واسرهم بشكل مباشر.

وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه في تويتر "أبو مازن يدعم الإرهاب، وبذلك يكون أسقط القناع عن وجهه، لذلك سنعمل على اصدار قرار سريع لاستقطاع رواتب اسر الشهداء والاسري من أموال العائدات الفلسطينية، وسنوقف تلك السخافة.

وكثيراً ما لوح مسؤولون إسرائيليون وامريكيون باقتطاع جزء من المقاصاة وفرض عقوبات مالية على السلطة بحجة أنها تدعم أهالي الاسرى والشهداء من خلال صرف الرواتب الشهرية.

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