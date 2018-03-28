عميل يكشف قلق الاحتلال من مسيرات العودة

ألقت أجهزة أمن المقاومة الفلسطينية القبض على متخابر مع المخابرات الصهيونية صباح الأحد الماضي الموافق 25/3/2018 أثناء انطلاق مناورات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت المصادر الأمنية أنه تم إلقاء القبض على المتخابر (ح ، د) 37 عاماً والذي يعمل على سيارة أجرة، أثناء رصده وتتبعه لعناصر المقاومة خلال المناورة.

وكشفت المصادر لـ"لمجد" أن التحقيقات الأولية مع العميل أوضحت أن ضابط المخابرات كلفه بعدة مهام أبرزها مؤخرا التحريض على فعاليات 30 مارس وبث الشائعات حولها بهدف إشعار الغزيين بالخوف من المشاركة في الفعاليات المرتقبة.

وأضافت المصادر الأمنية أن المتخابر (ح ، د) أكد في اعترافاته أن الضابط طلب منه التحريض على تلك الفعاليات أثناء عمله على سيارة الأجرة، وأن يتحدث أمام الناس بأنه لا فائدة من تلك الفعاليات، كما طلب منه بأن يبث شائعات تفيد بتأجيل أو إلغاء فعاليات 30 مارس، وانسحاب بعض التنظيمات والفصائل منها.

يذكر أن العميل ارتبط بالمخابرات الصهيونية منذ العام 2011، حيث كُلف من قبل ضابط المخابرات الصهيوني بالعديد من المهام خلال فترة عمله، كجمع معلومات عن المقاومة الفلسطينية وأنشطتها والأسلحة التي تمتلكها، وغيرها من المعلومات.

ومن هنا فإن "المجد الأمني" يؤكد أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى حالة ارتباك وتخوف لدى العدو من نتائج الفعاليات المنوي عقدها نهاية الشهر الجاري.