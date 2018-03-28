مؤتمر صحفي للداخلية حول تفجير موكب الحمد الله اليوم

تعقد وزارة الداخلية في قطاع غزة مؤتمراً صحفياً حول حادث تفجير موكب رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت الداخلية في بيان مقتضب، أن المؤتمر سيكون الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، في فندق الكمودور.

وكان جهاز الأمن الداخلي نشر مقطع فيديو قصير تحت عنوان "ترقبوا" على صفحته بـ"فيسبوك" بعد ظهر اليوم الأربعاء، يتضمن مشاهد لم تنشر من قبل متعلقة بحادث تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، والاشتباك الذي حصل مع المتهم الرئيس بتنفيذ الهجوم والذي أدى إلى مقتله ومقتل أحد مساعديه واستشهاد ضابطين من جهاز الأمن الداخلي.

ويتضمن الفيديو توثيق كاميرات المراقبة للمتهم الرئيس أنس عبد المالك أبو خوصة الذي قتل في اشتباك معه منتصف الأسبوع الماضي بعيد التفجير وتوجهه إلى بيته في منطقة التوام شمال قطاع غزة وذلك بواسطة دراجة نارية برفقة شخص آخر.

وفي الثالث عشر من الشهر الجاري، وقع انفجار لدى مرور الموكب الذي يقلّ رئيس الوزراء والوفد المرافق له، عقب وصولهم لقطاع غزة.

واتهم رئيس السلطة، محمود عباس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حركة "حماس"، بـ"محاولة اغتيال الحمد الله".

واستنكرت "حماس" بشدة اتهام عباس لها، وقالت إنه يسعى إلى "تركيع قطاع غزة"، ودعت إلى إجراء انتخابات عامة.