الإحصاء يعلن عدد سكان فلسطين داخل اراضي 1967

انطلق في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، مؤتمر إعلان النتائج الأولية للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت 2017، بحضور الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وعدد من الوزراء، والمسؤولين، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وقالت رئيس جهاز الإحصاء علا عوض إن عدد سكان فلسطين داخل اراضي عام 67، بلغ 4.780.978 مواطناً.

وبلغ صافي الهجرة الداخلية 726 ألف شخص. وبلغ عدد اللاجئين في فلسطين 1.980.490 لاجئاً، بينما جاءت الكثافة السكانية 509 أفراد لكل كيلو متر مربع، حيث جاء قطاع غزة ثالث أعلى كثافة سكانية في العالم.

وسجلت معدلات الأمية انخفاضاً الى أقل من 4 بالمئة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 26.3 بالمئة.

وبلغ عدد المعوقين 53.657 فرداً.

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