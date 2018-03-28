عكرمة صبري يدعو الفلسطينيين لشد الرحال والصلاة في المسجد الأقصى

دعا الشيخ د. عكرمة سعيد صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، جميع الفلسطينيين ممن يستطيعون الوصول إلى مدينة القدس إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة القادمة فيه، رغم كل التضييقات التي اعتادت الشرطة الإسرائيلية تطبيقها بذريعة "الأعياد اليهودية".

وجاءت دعوة الشيخ صبري ردا على دعوات الجماعات اليهودية لعناصرها عبر الشعارات والملصقات العنصرية التي نشرتها والتي دعت لاقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة القادم وإقامة شعائر تلمودية بمناسبة الاعياد.

وأوضح رئيس الهيئة الإسلامية العليا أن من واجب المسلمين اغتنام أيام الجمع، وجميع أيام السنة بإعمار المسجد الأقصى المبارك، والمرابطة فيه، وأداء الصلوات، والمشاركة في حلقات الابتهال الذكر، وحضور الدروس الدينية في رحابه، حتى يبقى المسجد الأقصى عامراً بأهله ورواده.

وناشد الأمة العربية والإسلامية بأن يتحملوا مسؤولياتهم بتكثيف جهودهم وتعزيز مواقفهم وتوحيد صفوفهم لحماية الأقصى من الأخطار المحدقة به، وصون الأوقاف والمقدسات في القدس وفلسطين، ومواجهة الحملات العالمية المناهضة للدين الإسلامي، والعمل على نشر تعاليمه السامية ومبادئه القائمة على الوسطية والعدل والتسامح واحترام أبناء الطوائف والمعتقدات الأخرى.