جامعة الأزهر تعلن تأجيل الاختبارات وانتظام الدوام

أعلنت إدارة جامعة الأزهر في غزة، اليوم الأربعاء، تأجيل الاختبارات النصفية في الجامعة حتى إشعار آخر وانتظام الدوام الأكاديمي والإداري.

وقال منسق الشبيبة في الجامعة أحمد حلس، إن الأطر الطلابية قررت فضَّ الاعتصام الذي بدأ بسبب عدم سماح الجامعة للطلاب الذين لا يملكون القدرة على دفع الرسوم من دخول الاختبارات، مؤكداً عودة الدوام الاكاديمي والإداري.

وأوضح حلس في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاعتصام جاء بسبب عدم قدرة الطلاب على الدخول للامتحانات، ومع إعلان الجامعة ينتهي سبب الاعتصام.

وأضاف: "حتى اللحظة لم نتوصل لأي اتفاق مع الجامعة كأطر طلابية، ولا زلنا بالانتظار للوصول إلى حل لهذه الأزمة".

وأُصيب عدد من طلبة جامعة الأزهر وسط مدينة غزة، خلال فض الشرطة لاعتصام داخله.

وتشهد جامعة الأزهر، اعتصامات منذ عدة أيام بسبب رفض إدارة الجامعة للطلبة غير القادرين على دفع الرسوم الجامعية من الدخول لقاعات الامتحانات.