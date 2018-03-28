"هآرتس": إسرائيل تقيد دخول المسيحيين من غزة للاحتفال بعيد الفصح في القدس

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستقيد وصول المسيحيين من غزة إلى القدس في عيد الفصح المجيد، بحيث ستسمح بدخول من هم فوق 55 عاما فقط، من أجل الصلاة في كنيسة القيامة.

وقد انخفض عدد التصاريح التي تم إصدارها للمسيحيين في غزة من 700 في عيد الميلاد السابق إلى 500 في عيد الفصح.

وأضاف رجال الدين المسيحيون في غزة، الذين اعتبروا هذه القيود غير عادلة، ان حوالي 120 مسيحيا من غزة فقطن يستجيبون للمعايير التي وصلتهم من دائرة التنسيق والارتباط، ولن يتمكن الكثير منهم من الوصول إلى القدس من دون أبناء عائلاتهم الذين لا يستجيبون للمعايير.

وقال جورج أنطون، الناشط المسيحي من غزة، إنه لم يتم حتى الآن إصدار تصاريح للعيد القريب، الذي يعتبر مناسبة دينية هامة لدى المسيحيين في الشرق الأوسط، كونه يرمز إلى "قيام المسيح وصعوده إلى السماء".

وأضاف أنطون لصحيفة "هآرتس" انه يوجد في القطاع حاليا حوالي 1200 مسيحي، مقابل 1313 سجلهم وفد من الفاتيكان وصل إلى القطاع في 2014. وكانت إسرائيل قد فرضت قيودا كهذه في 2015، بعد عميلة الجرف الصامد، حيث منعت دخول أبناء جيل 16 وحتى 35 عاما، ولكن في أعقاب تدخل رؤساء الكنيسة في البلاد تم إزالة القيود، ووصل عدد التصاريح إلى 850.