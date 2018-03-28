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"التربية" تعلن عن منح دراسية في بولندا وسريلانكا وأذربيجان

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:01 - 28 مارس 2018
منح دراسية منح دراسية
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في بولندا وسريلانكا وأذربيجان، للعام الدراسي 2018-2019.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني    www.moehe.gov.ps  للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر الوزارة بتل الهوا.

 

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