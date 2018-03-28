الأسير عمر السكواني يتوقف عن شرب الماء والاحتلال يمدد اعتقاله

قال محامي نادي الأسير مأمون الحشيم، اليوم الأربعاء "إن المعتقل عمر الكسواني من بلدة بيت إكسا أبلغ قاضي محكمة الاحتلال في "عوفر" "أنه مستمر في إضرابه عن الطعام الذي أعلن عنه منذ ثمانية أيام، وأنه توقف عن شرب الماء منذ يوم أمس".

وأخبر الكسواني محاميه أن توقفه عن شرب الماء جاء احتجاجا على ظروف التحقيق القاسية التي يتعرض لها في معتقل "المسكوبية"، والمتمثلة بالتحقيق معه لساعات طويلة، ومتتالية، بالإضافة إلى حرمانه من النوم".

وأضاف المحامي "ان محكمة الاحتلال مددت اعتقال الكسواني للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لمدة 6 أيام، بذريعة استكمال التحقيق معه، مشيرا إلى أن أمر المنع من لقاء المحامي لا يزال قائما بحقه، وذلك حتى تاريخ الأول من نيسان المقبل.

يُذكر أن المعتقل الكسواني هو رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، اختطف على يد قوات "المستعربين" من داخل حرم الجامعة في تاريخ السابع من آذار الجاري.