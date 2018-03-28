صلاح يقدم وعدا للجماهير المصرية قبل المونديال

أشاد الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بمعسكر الفراعنة في سويسرا، الذي خاض خلاله المنتخب مواجهتين وديتين أمام البرتغال واليونان.

وأضاف صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة هيكتور كوبر، حرص على الاطمئنان على جميع اللاعبين في الفترة الأخيرة.

وأشاد بوديتي البرتغال واليونان، مبرزا قوة المنافسين.

ووعد محمد صلاح، الجماهير المصرية، بتقديم المنتخب لأداء قوي في بطولة كأس العالم التي تحتضنها روسيا في الصيف المقبل.

وكان المنتخب المصري، قد خسر وديتي البرتغال واليونان، حيث انهزم في الأولى بهدفين مقابل هدف، أما الثانية فانتهت بخسارة الفراعنة بهدف دون رد.