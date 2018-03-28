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فلسطينيان اجتازا السياج

الاحتلال يستهدف شرق حي الزيتون وشبان يحرقون آلية عسكرية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:18 - 28 مارس 2018
الحدود الحدود
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استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء، نقطة رصد شرق حي الزيتون شرق قطاع غزة، فيما اعترف الناطق باسم جيش الاحتلال، باجتياز فلسطينيين الحدود وأشعلا النار بمعدات هندسية  "إسرائيلية".

وذكر شهود عيان، أن الاحتلال أطلق 4 قذائف تجاه نقطة رصد شرق حي الزيتون شرق القطاع، فيما ادعت مصادر الاحتلال أن شباناً حرقوا آلية عسكرية تابعة لوحدة الهندسة تقوم بالكشف عن الأنفاق شرق القطاع.

يذكر، أن الحدود الشرقية تشهد توتراً منذ عدة أيام استعداداً ليوم الجمعة المقبل التي ستشهد مسيرة العودة الكبرى التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية لكسر الحصار.

 

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