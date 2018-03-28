محامية فلسطينية تترشح لانتخابات الكونغرس الأميركي

أعلنت المحامية الأميركية من أصول فلسطينية رشيدة طليب، عن ترشحها لانتخابات الكونغرس الأميركي عن ولاية "ميتشيغان"، بعد فوزها لثلاث فترات متعاقبة في عضوية برلمان ولاية ميتشيغان.

وقالت طليب: "سأرتدي الثوب الفلسطيني المطرز، وأؤدي اليمين الدستورية على القرآن الكريم لاعتمادي عضواً في الكونغرس الأميركي إذا فزت في الانتخابات، هذا وعدي لأمي الفلاحة الفلسطينية، ولأبي المقدسي، ولجاليتي العربية والإسلامية ولأبناء منطقتي في ميتشيغان".

جاء ذلك خلال لقائها قيادات الجالية العربية في حي "رام الله الصغيرة" بمدينة باترسون، بدعوة من "مجلس قيادة العرب الأميركيين"، الذي حضره أكثر من 70 شخصية فلسطينية عربية وإسلامية، وأعلنت تأييدها لرشيدة ودعم حملتها الانتخابية.

وبينت طليب أنها مرشحة للكونغرس عن الدائرة 13 في ولاية ميتشيغان، من بين 10 مرشحين من الحزب الديمقراطي الذين يتنافسون للفوز بهذا المقعد، وأن تعزيز حظوظ المرشح في الفوز يعتمد على الدعم الكامل من الجميع للحملة الانتخابية، وتوظيف فريق عمل قوي قادر على الخروج للشارع والتواصل المباشر مع الناخبين في الدائرة، والإعلان عن مواقفه المبدئية.

وأضافت، "أخوض الانتخابات كوني ابنة جالية عربية وإسلامية ومسيحية، وابنة مهاجرين فلسطينيين تمتد جذورهما إلى قلب فلسطين، وأحظى بدعم أبناء الجالية بكل أطيافها العمرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بكل الوسائل الممكنة المادية والمعنوية وعبر الإعلام الاجتماعي".

وتعيش طليب في عائلة تضم 14 فردا، كافحت وتميزت حتى أصبحت محامية مشهورة في مهنتها، ومدافعة عن الحريات وحقوق المواطنة.