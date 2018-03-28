الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على معابر الضفة وغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه سيفرض إغلاقاً شاملا على منطقة الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من يوم الخميس 29-3-2018.

وأشار إلى أنه سيبدأ الاغلاق، منتصف الليلة، في الليلة الواقعة بين الخميس والجمعة.

ويأتي الاغلاق في ظل "عيد الفصح" العبري.

ومن المنتظر أن يعاد فتح المعابر وانتهاء الاغلاق يوم السبت الموافق 7-4-2018، في منتصف الليلة الواقعة بين السبت والأحد، وذلك مرتبط بالتقديرات الأمنية الاسرائيلية.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإنه "خلال فترة الاغلاق، سيُتاح مرور الحالات الإنسانية، الحالات الطبية والحالات الطارئة فقط، وكل ذلك منوط بموافقة منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".