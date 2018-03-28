قطر تشكو البحرين إلى الأمم المتحدة

قالت وكالة الأنباء القطرية الأربعاء، إن قطر اتهمت طائرة حربية بحرينية بانتهاك مجالها الجوي وإنها أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالانتهاك.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول الحادث الذي قالت إنه وقع يوم الأحد ووصفته بأنه “خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي”.

وكانت سلطات الطيران المدني في الإمارات والبحرين قد ذكرت يوم الاثنين أن طائرتين حربيتين قطريتين اقتربتا بشكل خطير من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني. لكن الهيئة العامة للطيران المدني القطرية نفت ذلك وقالت في بيان إن الإمارات تحاول التغطية على الانتهاكات المتعددة للأجواء القطرية.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات دبلوماسية وتجارية وأخرى تتعلق بالسفر على قطر متهمة إياها بدعم إيران وإسلاميين متشددين. وتنفي قطر الاتهام واتهمت بدورها الدول الأربع بأنها تحاول حملها على اتخاذ مواقف مماثلة لمواقفها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وطلبت قطر في يونيو حزيران 2017 من منظمة الطيران المدني الدولي التدخل بعدما أغلقت الدول الخليجية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية في إطار العقوبات.