بعد اتصال الرئيس بنتنياهو أبو مرزوق يُهاجمه: نتمنى أن يلتفت لمرضى غزة

شن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق اليوم الأربعاء، هجوماً على الرئيس محمود عباس، بعد الاتصال الذي أجراه برئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو للاطمئنان على صحته.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة له على تويتر:" في الوقت الذي يهاجم محمود عباس حماس في كل وقت وحين، ويكيل لها الشتائم والاتهامات، ويعاقب أهلنا في قطاع غزة بمختلف الوسائل، ولا يهاجم الصهاينة وعند توعك نتنياهو تجده أول المتصلين للاطمئنان على صحته".

وتابع: "َكُل ما نتمناه أن يلتفت لمرضى القطاع ولا بمنع عنهم الهواء، ويعامل نتنياهو بالمثل".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت أن الرئيس الفلسطيني عباس هاتف نتنياهو، للاطمئنان علي صحته.

وأكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عبر موقعها الالكتروني، أن عباس هاتف نتنياهو بعد تعرضه لوعكة صحية والاطمئنان على صحته .

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه تم نقل نتنياهو إلى المستشفى لإجراء فحوصات مساء اليوم ، بعدما كان مصاباً بالتهاب بالحنجرة قبل أسبوعين.