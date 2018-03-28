4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة "صوت الاسرى"، أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير وائل يقين موسى النتشة (52 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير سعيد بسام علي ذياب (36 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 27 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 11 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير عوني عدنان محمد كميل (32 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى خمسة أعوام في السجون.

والأسير فريح سليمان بريكات من مدينة غزة المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 11 عامًا في السجون.