جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في الولجة جنوب غرب القدس

هدمت جرافات بلدية الاحتلال "الإسرائيلي" في القدس المحتلة فجر اليوم الأربعاء، منزلا في قرية الولجة جنوب غرب القدس بزعم البناء دون تراخيص، حيث اقتحمت قوات معززة من الشرطة القرية وحاصرت المنزل وشرعت بهدمه.

واقتحمت جرافات الهدم وتحت حراسة من شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة قرية الولجة، وشرعت بهم منزل المواطن نادر محمود أبو خيارة 180 متر قيد الانشاء، وكذلك مقبرة لعائلة عبد ربه فيها خمسة قبور، وجدران استنادية للمواطن فايز عمر؛ بحجة عدم الترخيص.

وأشار الناشط الشبابي ابراهم عوض الله في تصريح صحفي، إلى أن الاحتلال سلم اخطارات في السابق لمن تم هدمه، موضحا أن منطقة عين جويزة تتعرض الى هجمة شرسة من قبل الاحتلال الذي طال عددا من المنازل بالهدم، في سياسة تهدف إلى تهجير السكان لأطماع استيطانية.

وفي سياق مخططات تهجير الفلسطينيين، أخطرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة بهدم عدد من المنازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفاد مواطنون بأن طواقم تابعة لبلدة الاحتلال في القدس تحرسها قوة عسكرية وزّعت دفعة جديدة من إخطارات الهدم لمنازل مواطنين في بلدة سلوان بحجة البناء بدون ترخيص.

وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت في 18 الشهر الجاري، عائلة المواطن إسحق الشويكي، بهدم منزلها في حي العباسية ببلدة سلوان، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، لذريعة البناء غير المرخص.

كما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، في السادس من نفس الشهر، مغسلة مركبات، لنفس الذريعة.