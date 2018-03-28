فيل هندي "يدخن" يصيب العلماء بالحيرة!!

أصيب العلماء بالحيرة، في إثر مقطع فيديو يصور فيلاً برياً ينفث سحباً من الدخان، التي يستنشقها من كتل مشتعلة من الفحم.

صوَّر الباحثون من جمعية "مجتمع الحفاظ على البيئة" (WCS) أنثى فيل تمارس سلوكاً غير معتاد، في متنزه ناغاهورول الوطني بالهند، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

في مقطع الفيديو، يمكن رؤية الحيوان الثديي يلتقط قطعاً من الفحم بخرطومه، ويضع الفحم في فمه، وينفث سحابة كبيرة من الدخان.

يظن العلماء أنه ربما كان يحاول أكل الخشب لأسباب طبية.

يقول الدكتور فارون جوسوامي، العالم الهندي بمجموعة الحفاظ على الحياة البرية، وعالم الأحياء المتخصص في الفيلة "أعتقد أن الفيلة ربما كانت تحاول ابتلاع قطع الفحم الخشبية".

وأضاف قائلاً "بدت وكأنها تلتقط قطعاً من أرض الغابة، وتنفخ الرماد الذي يكتنفها وتستهلك الباقي".

للفحم خصائص سامة ملازمة له، وهي التي يعتقد العلماء أن لها قيمة دوائية للفيلة.

بإمكان قطع الخشب المتفحمة أن تعمل بمثابة مُليّن لأمعاء الفيلة، التي تكون قادرةً على تناولها في الطبيعة بعد حرائق الغابات أو ضربات صواعق البرق.

يعد متنزه ناغورال الوطني بجنوب شرقي الهند موطناً لبعض الأنواع المهددة بالانقراض، مثل الفيلة الآسيوية وثيران البيسون الهندية والنمور.

كان باحثو جمعية الحفاظ على الحياة البرية في رحلة للحديقة ضمن مشروع طويل الأمد، لدراسة النمور وفرائسها.