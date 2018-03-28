اعتقالات تطال 15 مواطناً من الضفة ومصادرة أموال

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 15 مواطنا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية كما داهمت عدة منزل وعاثت فيها خراب.

واقتحمت قوة للاحتلال بلدة قبلان جنوب نابلس واعتقلت الشاب عبادة محمود جودة بعد دهم منزله.وفي الخليل شنت سلطات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش شملت العديد من منازل المواطنين، في مدينة حلحول .فيما اعتقلت علي ابو عليان من يطا.

وتعرضت بلدة قباطية قضاء جنين لعمليات اقتحام طالت منزل المواطن مقسم عبدالله ابو الرب، ومنزل الاسير ابراهيم السويطي في بلدة قباطية بجنين، كما صادرت قوات الاحتلال مبلغا من المال وسلمت ذويه بلاغا لمراجعة مخابراتها.

واقتحمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم عقب اقتحامها البلدة. فيما شنت حملة اعتقالات ومداهمات في بلدة علار شمال طولكرم، وتم اعتقال 4شبان هم: أسعد عميد جعار، إبراهيم توفيق جيبات، شادي باسم جعارنة، مؤمن زكريا عنيني.

وداهمت دوريات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس وتمركزت في وسط البلدة.

واعتقل الاحتلال الاستاذ أنس سعد عوّاد، بعد مداهمة منزل ذويه في قرية عورتا جنوب مدينة نابلس.

وداهمت قوة للاحتلال للمرة الثانية خلال يومين منزل ذوي الشاب وسام إلياس ربيع، في بلدة بيت عنان شمال شرق القدس المحتلة، بحثاً عنه، وتفشل باعتقاله.

وفي طوباس اعتقل الاحتلال الشاب اسامة صوافطة.